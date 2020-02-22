Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 11:49 ص
Advertisements
القمة
القمة
محمد جمال
Advertisements
يصر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على موقفه بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم.

ويؤكد مصادر بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة فى موعدها ولانية لتأجيلها مطلقًا وأن المباراة ستلعب يوم الاثنين القادم لإنتظام المسابقة.

واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تملك الموافقات الأمنية لإقامة مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولى يوم الاثنين. بينما يرفض نادي الزمالك لعب المباراة، بسبب إستعداداته لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 28 فبراير القادم، خوفًا على لاعبيه من الإجهاد.

وعلى جانب أخر تجتمع الأن لجنة الانضباط والأخلاق من أجل إتخاذ قرارات مباراة كأس السوبر المصري بعد الأحداث التى شهدها ملعب محمد بن زايد بين عدد كبير من لاعبي الفريقين، عقب تتويج الزمالك باللقب.
Advertisements

أخبار تهمك

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ نصف ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. تعليق قوي لمجدي يعقوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

09:19 ص

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

10:04 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإرادة فعل وأمل

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

DMCA.com Protection Status