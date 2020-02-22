اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

يصر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على موقفه بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم.

واكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية تملك الموافقات الأمنية لإقامة مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولى يوم الاثنين. بينما يرفض نادي الزمالك لعب المباراة، بسبب إستعداداته لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 28 فبراير القادم، خوفًا على لاعبيه من الإجهاد.