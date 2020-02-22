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'الاتحاد الدولي للصحفيين': مستعدون للعمل مع النقابات العربية في المستقبل

السبت 22/فبراير/2020 - 11:23 ص
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إن لديهم علاقات واتفاقات مع الصحفيين العرب، مؤكدًا أن معظم أعضاء الصحفيين العرب أعضاء بالاتحاد الدولي.

وأضاف خلال اجتماع للأمانة العامة للاتحاد اليوم، بمقرها الدائم بالقاهرة، أنهم مستعدون للعمل مع النقابات العربية في المستقبل، مهنئًا الاتحاد على مواصلة الاجتماعات والعمل؛ نظرًا أن الظروف التي يعيشها العالم العربي صعبة، وصمود الاتحاد ومواصلة عمله أمر أشد صعوبة.

ووجه "مجاهد" رسالة باسم الاتحاد الدولي، قائلًا: "إن هناك تحديات كبرى، وإذا لم توجد وسائل إعلام حرة لا يمكن أن نتصور شفافية أو ديمقراطية، ولدينا مسؤولية سياسية بحكم عملنا في الصحافة، ونزيد أن نصلح القوانين وهياكل الإعلام والصحافة، ولابد أن نكون خير ممثل لهذه المسؤولية، فضلًا عن أن لدينا اتفاق مع اتخاد الصحفيين العرب، ونريد التوافق في تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها".

وأضاف: "أتمنى لكم النجاح، ونتمنى لأعمالكم النجاح، وننتظر من الاتحاد أن يكون في المستوى المطلوب، وإذا تركنا الفراغ سيُملأ من أطراف أخرى، وإذا لم يتحمل الاتحاد مسؤوليته، نحن متأكدون أن الفراغ سيُملأ، ولكن بتدخلات ليست في صالح الصحفيين العرب والشعوب العربية، ونواصل معكم هذه المسيرات".

وجاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامب نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

 كما يبحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما يبحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.
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