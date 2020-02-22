أسعار اللحوم اليوم السبت 22-2-2020 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم





استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 22-2-2020 في السوق المحلى، وذلك بعد ارتفاعها الطفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث رتفع سعر الكيلو القائم بنحو جنيهان ليسجل 47 جنيهًا، وننشر فيما يلي أخر تحديثات الأسعار خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم السبت 22-2-2020





تراوح سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 و 130جنيها للكيلو، و سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، و سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، بينما سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.





وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وسجل سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، و سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، بينما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، و سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.







