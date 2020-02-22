حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

كشف حسام عاشور قائد الأهلي عن سر حضن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك رغم خسارة السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.





وكتب حسام عاشور على انستجرام: "جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة أبداً فى حقه أو فى حق الأهلي ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي دائمًا".





ورد عاشور عن سر احتضان شيكابالا قائلًا: "والله فعلا مشوفتش هو عمل أيه فى الملعب".





وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسي في قطر.