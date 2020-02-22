كرواتيا.. وزير الصحة يقرر إنشاء وحدة الحجر الصحي لفيروس كورونا

تبنى وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروش، قرارًا بإنشاء وحدة الحجر الصحي كإجراء وقائي للسلامة لحماية المواطنين من أي تهديد محتمل لفيروس كورونا، بناءً على توصية المعهد الكرواتي للصحة العامة، حسبما ذكرت الوزارة.

تبنى وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروش، قرارًا بإنشاء وحدة الحجر الصحي كإجراء وقائي للسلامة لحماية المواطنين من أي تهديد محتمل لفيروس كورونا، بناءً على توصية المعهد الكرواتي للصحة العامة، حسبما ذكرت الوزارة.