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أسعار الدواجن اليوم السبت 22-2-2020 في السوق المحلي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:55 ص
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 22-2-2020 في السوق المحلى لتتراجع أسعار البيض بشكل كبير والدواجن بشكل طفيف في حين ارتفع سعر الكتكوت، وفقدت أسعار الفراخ نحو جنيهان وتراجع سعر كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات الأسبوع بنحو جنيهان ليسجل بالزرعة 26 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي سعر 32 جنيه تسليم المزرعة لتباع للمستهلك 39 جنيه.

تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.


كما سجل كيلو الاوراك 31 جنيها، فيما سجل كيلو البانية 65 جنيها، بينما سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو، وسجل كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا.

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