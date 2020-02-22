يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ريال مدريد اليوم NOW

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السبت 22/فبراير/2020 - 11:28 ص
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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الجانب الآخر يبحث ليفانتي عن استعادة توازنه بعد النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم على الصعيد المحلي، حيث يتواجد الفريق بالمرتبة الـ13 برصيد 19 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد أمام ليفانتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفخال
الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش
الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز

بطاقة مباراة ليفانتي وريال مدريد
المباراة ريال مدريد × ليفانتي
المسابقة الدوري الإسباني (الأسبوع الـ25)
الموعد السبت 22 فبراير 2020 - الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
القناة الناقلة بي إن سبورت 3
الملعب ملعب سيوداد دي فالنسيا


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