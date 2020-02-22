الدكتور مجدي يعقوب يتصدر "ترند" جوجل بعد سقوطه أمام محمد بن راشد في حفل "صناع الأمل"

تعرض الدكتور مجدي يعقوب أحد العلامات الكبرى في تاريخ طب القلب على مستوى العالم، للسقوط على خشبة مسرح حفل صناع الأمل، الذي أقيم بالإمارات العربية المتحدة، خلال تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد.





سقوط مجدي يعقوب





وسارع الشيخ محمد بن راشد رئيس دولة الإمارات، نحو الدكتور مجدي يعقوب ليساعده على النهوض، في مشهد حزين جدًا، أبكى الملايين من يتابعون الحفل وشاهدوه على مستوى العالم.





تبرعات مستشفى مجدي يعقوب





وجمع رئيس الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد 360 مليون جنيه، تبرعات لمستشفى مجدي يعقوب الجديد، خللا المبادرة التي أطلقها سموه، بعنوان "صناع الأمل".





تكريم مجدي يعقوب





وهنأ محمد بن راشد الفائزين والمكرمين خلال الحفل، وعلى رأسهم البروفيسور مجدي يعقوب الذى حظى باهتمام الجماهير الكبيرة الحاضرة، وحصل على 360 مليون جنيه دعم لمستشفاه الجديد.







