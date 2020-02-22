أعراض الاكتئاب ما بعد الولادة:

تتمثل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، صعوبة النوم، وتغيرات الشهية، والإرهاق المفرط، وانخفاض الرغبة الجنسية، وتغيرات المزاج المتكررة. ومن أكثر الأعراض خطورة، المزاج المكتئب؛ فقدان المتعة؛ مشاعر العوز واليأس والعجز؛ أفكار الموت أو الانتحار أو الأفكار أو إيذاء شخص آخر.





عوامل تزيد خطر الاكتئاب بعد الولادة:

تاريخ من الاكتئاب قبل الحمل، أو أثناء الحمل.

العمر في وقت الحمل، كلما كنت أصغر زادت مخاطر الإصابة.

التناقض حول الحمل.

الأطفال، كلما زاد عدد الحالات التي يعاني منها الأطفال، زاد احتمال التعرض للإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل التالي.

وجود تاريخ من الاكتئاب أو اضطراب ما قبل الحيض PMDD.

دعم اجتماعي محدود.

العيش وحيداً.

الصراع الزوجي.