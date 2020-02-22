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"سعادتك".. تعاون جديد بين مروى عيسى و"لايف ستايلز ستوديوز"

السبت 22/فبراير/2020 - 11:07 ص
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مروى عيسى
مروى عيسى
أحمد رمضان متولي
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تعاقدت الفنانة مروى عيسى، مؤخرا مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" على أغنية جديدة امتدادا للنجاح الذى حققه التعاون الأول بينهما من خلال كليب "سعادتك"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا خلال فترة قصيرة من عرضه، وإقترب من حاجز الـ 5 مليون مشاهد على قناة الشركة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب".

 

وقد تواجدت الفنانة والممثلة التونسية مروى عيسى قبل ساعات في ستديو ناصر الأسعد في بيروت، حيث قامت بوضع صوتها على أغنية جديدة  من الحان محمد عبية وموسيقى احمد عبد السلام ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثانٍ بينهما.

 

من جهته أكد رجل الأعمال فهد الزاهد صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز" أنه سعيد بهذا التعاون الثانى مع الفنانة مروة عيسى، لافتا أن الشركة قامت بعمل حملات دعائية و ترويجية كبيرة وقوية فى أول تعاول بينهما من خلال كليب "سعادتك"، وهو الأمر الذى تفعله  الشركة مع كل الفنانين والنجوم التى تنتج لهم .

 

وتابع “الزاهد” أن عدد المشاهدات الكبير على كليب “سعادتك” يعود لقبول كبير جداً من قبل المشاهد العربي الذي تداول العمل على شكل واسع , وقام بمشاركته بكثافة مع اصدقائه على كافة المنصات الاجتماعية , وهذا ما يسبب الانتشار القوي والحقيقي لأي عمل فني .

 

كما أكد فهد الزاهد أن التعاون الثاني بين الفنانة مروى عيسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز" يُبشر بعمل فني مميز سيبصر النور قريباً خاصة ان الشركة تسعى دائماً لتقديم اعمالاً فنية راقية تحترم المشاهد العربى و ترضي جميع الأذواق .

 

يذكر أن أغنية "سعادتك" من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين , ألحان بيبو , توزيع أحمد حداد , أستوديو إيلى سابا , ماسترينغ : خالد رؤوف، والكليب من إخراج عادل سرحان وإنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

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