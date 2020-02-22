إعادة تشغيل الشركات الصينية على نطاق أوسع بنهاية فبراير

صرح مسؤول بوزارة النقل الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تستأنف الشركات في الصين عملياتها على نطاق أوسع في أواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس.

صرح مسؤول بوزارة النقل الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تستأنف الشركات في الصين عملياتها على نطاق أوسع في أواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس.

وأضاف، أن خدمات التوصيل من China Post و SF Express و jd.com قد استأنفت عملياتها بالكامل، في حين أن 66.7٪ من شركات التوصيل الأخرى قد أعادت تشغيل خدمات التوصيل.