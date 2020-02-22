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إعادة تشغيل الشركات الصينية على نطاق أوسع بنهاية فبراير
السبت 22/فبراير/2020 - 10:44 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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صرح مسؤول بوزارة النقل الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تستأنف الشركات في الصين عملياتها على نطاق أوسع في أواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس.
وقال وو تشونج بنج، المسؤول بوزارة النقل الصينية: "ستواصل الصين تسريع وتيرة استئناف الأعمال التجارية لخدمات التوصيل."
وأضاف، أن خدمات التوصيل من China Post و SF Express و jd.com قد استأنفت عملياتها بالكامل، في حين أن 66.7٪ من شركات التوصيل الأخرى قد أعادت تشغيل خدمات التوصيل.
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