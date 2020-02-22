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محمد حاتم أفضل ممثل صاعد في مسابقة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

السبت 22/فبراير/2020 - 10:53 ص
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محمد حاتم
محمد حاتم
أحمد رمضان متولي
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حصل الفنان محمد حاتم، على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم " لما بنتولد" في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان

 

ويقوم محمد حاتم في فيلم "لما بنتولد" بدور "أسامة" وهو شاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية. والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس. وقد شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي

 

ويعرض لمحمد حاتم الآن مسلسل بخط الأيد يوميا على قناة dmc ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد ومن أحدث أعماله مسلسل ممالك النار.

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