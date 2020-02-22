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طلب إحاطة عن تدهور مستوى الخدمة بمستشفى الماترنتيه

السبت 22/فبراير/2020 - 10:55 ص
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النائبة إلهام المنشاوي
النائبة إلهام المنشاوي
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كشفت إلهام المنشاوي، عضوة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تدهور مستوى الخدمة العلاجية بمستشفى الماترنتيه.

وأوضحت، في بيان اليوم السبت، أنه توجد الكثير من المشاكل المتعلقة بتشغيل المستشفى بالشكل الأمثل، لتقديم الخدمة العلاجية، نتيجة لعدم تشغيل معمل المستشفى المجهز والمتوقف العمل به منذ 8 شهور، ما تسبب في إجراء التحاليل خارج المستشفى.

وأضافت أنه لم يتم تشغيل قسم العناية المركزة الذي تم تجهيزه بالكامل، وتم افتتاحها منذ عام 2018، وعدم تشغيل المستشفى ليلًا، وانخفاض عدد العمليات نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الأطباء وخصوصًا التخدير، كما تم إلغاء التعاقد مع جمعية أصدقاء مرضى جراحات أصحاب التشوهات الخلقية.

وتابعت أنه من ضمن أسباب تدهور الخدمة، عدم تشغيل عيادة الأطفال المجهزة بالاستقبال وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، وعدم وجود تمريض بالعدد الكافي وعدم فتح 4 فصول تمريض تم تجهيزهم بالفعل.

كما أن من الأسباب، توقف جميع المصاعد بالمستشفى، ونقص في المستلزمات والمواد الكيماوية وعدم تشغيل الأجنحة وهي مكيفة ومجهزة بالكامل ومغلقة، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه تصل الدرجة الثالثة إلى 3 آلاف جنيه، رغم تدني الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى وجود مشاكل تخص العاملين بالمستشفى، منها توقف الأطباء الاستشاريين وأطباء التخدير عن القيام بالعمليات بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية، وعدم صرف كادر التمريض والأطباء رغم صرف في العاملين بالمؤسسة العلاجية بالقاهرة.
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