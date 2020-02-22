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سعر الذهب اليوم السبت 22-2-2020 .. عيار 21 يصعد لـ705 جنيهات

السبت 22/فبراير/2020 - 10:48 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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استقر سعر الذهب اليوم السبت 22-2-2020 في السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب العالمي اليوم السبت الذي يتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب ، وسجل الذهب عالميا أعلى مستوى له خلال 7 سنوات خلال الجمعة الماضية وجاءت اسعار الذهباليوم على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 18 سجل 604 جنيهات

عيار 21 سجل 705 جنيهات

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5640 جنيها 

أوقية الذهب 1643 دولار
 
 أسعار الذهب العالمي 

استقرت أسعار الذهب العالمي خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت وذلك بعدما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها فى سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى شهر ونصف الشهر.
  
وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.
 
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

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