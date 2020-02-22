نجم مسرح مصر مصطفى بسيط يحتفل بخطوبته

أعلن نجم مسرح مصر الفنان الشاب مصطفى بسيط، خبر خطوبته على فتاة تُدعى بسنت عادل، وذلك مساء أمس الجمعة، في حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين فقط.



نشر صور من مراسم الاحتفال بخطوبته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" ، وعلق على الصور قائلاً : "تم بحمد الله"،وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئته بهذه المناسبة.



يشار أن تجربة "مسرح مصر" انتهت مؤخرًا بعد سبع سنوات من عرضها، وشارك فيها عدد كبير من النجوم منهم :علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن ، محمد أسامة "أوس أوس"، دينا محسن، كريم عفيفي،سارة درزاوي، ويزو،حامد الشراب، إبرام سمير، إسراء عبد الفتاح، مصطفى بسيط، محمد أنور،وذلك بقيادة أشرف عبد الباقي، والمسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح.