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غادة والي تؤدي اليمين وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر
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أدت الدكتورة غادة والي، اليمن لتولي مهام منصبها الجديد وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا.

جاء ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للدكتورة غادة والي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأقام السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مناسبة لتكريم الدكتورة غادة والي بدار السكن المصرية، شارك فيها قيادات الأمم المتحدة والسفراء ورؤساء المجموعات الجغرافية بالمنظمة.

وأشاد بثقة السكرتير العام للأمم المتحدة في الدكتورة غادة والي وقدراتها، مما أهلها لتوليها هذا المنصب، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالمنافسة القوية وجاء الاختيار على أسس موضوعية، مؤكدا ما يعنيه ذلك ليس لمصر وحدها، ولكن أيضًا للدول الأفريقية والعربية ولقضايا تمكين المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في إشراك دول الجنوب بشكل أمثل في المناصب القيادية الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها للدعم الذي تلقته من القيادة السياسية المصرية، وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.
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الكلمات المفتاحية

نيويورك فيينا غادة والي الأمم المتحدة أخبار مصر

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