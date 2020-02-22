صفقة جديدة في برشلونة

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي.

ذكر موقع le10sport أن برشلونة يريد التعاقد مع برناردو سيلفا، مستغلا عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركات القارية لعاميين متاليين.

وأوضح الموقع الفرنسي أن برشلونة يضغط على برناردو سيلفا لإقناعه بمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى كامب نو.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع بديل إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال خاصة مع تقدم عمر كلا اللاعبين.