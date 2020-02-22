فيلم وثائقي حول دور المحكمة الدستورية في تطوير القضاء المصري والإقليمي

عرضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، فيلمًا وثائقيًا اليوم السبت، حول دورها في تطوير القضاء المصري والإقليمي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية، المنعقد لمدة ثلاث أيام بالقاهرة، حيث شهد الفيلم بعض الإنجازات التي ساهمت فيها الدورات الثلاث المنعقدة سابقا.



ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية، آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، وكيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.