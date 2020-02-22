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كاس مصر.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي بهدف نظيف

السبت 22/فبراير/2020 - 10:39 ص
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كاس مصر
كاس مصر
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كاس مصر.. نجح فريق بيراميدز في التغلب على دراويش الكرة المصرية، النادي الإسماعيلي في الدور الـ16 على ملعب "استاد االإسكندرية"، والتي أقيمت أمس الجمعة.

كاس مصر وفوز بيراميدز

وبفوز بيراميدز بهدف على الإسماعيلي يتأهل إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ويواجه طلائع الجيش في مباراة قوية ستجمع بين الفريقين.

التأهلي في كاس مصر

وأحرز هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء الذي جمعه بالإسماعيلي، في دور الـ16 ببطولة كاس مصر جون أنطوي في بداية اللقاء بالدقيقة الـ6.

مباراة الفريقين في كأس مصر

وجاءت المباراة التي أقيمت في كاس مصر بين بيراميدز والإسماعيلي متوسطة المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة الكرة، وإن كانت الأفضلية الهجومية لبيراميدز.

الدراويش يضيع التأهل في كاس مصر

وأضاع الدراويش فرصة هدف التعادل في الدقيقة 32 بعد كرة وصلت أحمد مدبولي في مواجهة الحارس لكن لاعب الأصفر سدد الكرة أرضية ليتصدى لها الحارس، وتنتهي مباراة كاس مصر بفوز بيراميدز.


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