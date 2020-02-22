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مناظرة النيابة تكشف وفاة طفل حلوان إثر طعنة نافذة بالصدر

السبت 22/فبراير/2020 - 10:33 ص
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إسعاف
إسعاف
داليا عادل
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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قتل طفل على يد زميله في منطقة الرشاح بحلوان.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، أنها لطفل في العقد الأول من العمر، وبها طعنة نافذة بالصدر أدت إلى نزيف دموي وتوقف الأجهزة الحيوية بالجسم، ما أدى للوفاة في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين طفلين في منطقة الرشاح.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة على الفور، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى "سيف. ي" عامًا، مصابًا بطعنة في الصدر وغارقًا في دمائه.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلة إلى مستشفى حلوان العام، وتوفي في الحال متأثرًا بحراحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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