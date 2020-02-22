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الواعد محمد حمزة يصعد إلى الأدوار الرئيسية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش

السبت 22/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح اللاعب الصاعد الواعد محمد حمزة فى اللحاق بزميله فى منتخب مصر البطل الاوليمبى علاء ابو القاسم وتأهل الى دور ال 64 الرئيسى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة وهى احدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 .

وتمكن محمد حمزة من التغلب فى الجولة الاخيرة للادوار التمهيدية على لاعب هونج كونج كا شى يونج بنتيجة 15 / 13 ليسجل بذلك حضوره رسميا فى الادوار الرئيسية للبطولة .

ويلعب حمزة  المصنف ال 34 على البطولة غدا السبت فى دور ال 64 الرئيسى مع اللاعب القبرصى المصنف ال 31 بالبطولة اليكس توفا ليديس فيما يواجه علاء ابو القاسم المصنف الثلاثين بالبطولة  نظيره الصينى المصنف ال 35  بالبطولة هايوى شين .

فى الوقت نفسه ودع الثلاثى المصرى محمد حسن ويوسف سناء ويوسف فودة منافسات الفردى للبطولة ذاتها بعد الخسارة فى الادوار التمهيدية امام كل من على الترتيب البولندى ماكيج بيم 15 /9   و الصينى بن ويى 15 /9 والبرازيلى جويلهرمى تولدو 15 /4 .

ومن جانبه اكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان لاعبينا قدموا مباريات جيدة فى الادوار التمهيدية امام المنافسين الاخرين وصعد من بينهم الثنائى علاء ابو القاسم ومحمد حمزة الى الادوار الرئيسية .

اشار قائلا ان البطولة قوية والمنافسة شرسة للغاية وتشهد وجود ابرز اللاعبين من المصنفين الاوائل على مستوى العالم حيث حضر الستة عشر لاعبا الاوائل فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للسلاح فى مقدمتهم المصنف الاول الايطالى اليسيو فوكونى .

اضاف الحسينى قائلا ان الادوار الرئيسية شهدت عدة مفاجأت بخروج لاعبين بارزين فى التصنيف العالمى امثال الثامن عشر عالميا اليابانى تاكهيرو شيكينى والمصنف ال 21 عالميا الكورى الجنوبى كى يونج صن والمصنف ال37 عالميا الانجليزى ريتشارد كروز والتونسى محمد سمندى والمصنف الاربعين عالميا الاوكرانى كلود يونيس .

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