محمد محمود وميرنا جميل ينضمان لمسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

تعاقد الفنان محمد محمود والفنانة الشابة ميرنا جميل، على مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ،والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.





مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن "توتة"، محمد سلام، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، كريم يوسف، محمد عز، إبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيرى.



وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن عرض فيلمه الجديد "الخطة العامية"، ويشاركه في بطولته صديقه على ربيع، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، والفيلم من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.