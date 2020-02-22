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بيريز مهاجما برشلونة: لم يعطوني الفرصة وأبعدوني بدون سبب واقعي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:04 ص
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كارليس بيريز
كارليس بيريز
الفجر الرياضي
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فتح كارليس بيريز مهاجم روما الإيطالي، النار على فريقه السابق برشلونة بسبب التجاهل الذي وجده في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: "برشلونة لم يعطوني سبب واقعي وحقيقي يشرح سبب خروجي!".

وتابع: "حلمي كان الوصول للفريق الأول وعندما وصلت تم استبعادي من الفريق بدون أي سبب، لا أعرف سبب ذلك".

وكان روما حقق فوزا ثمينا على نظيره جينت البلجيكي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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