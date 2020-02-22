وزير الخارجية السعودي يؤكد استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بضرورة ، بضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، واستمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، على استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، مضيفًا أن من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن.

وقال فيصل بن فرحان، إن الهجمات الحوثية تدل على أن الميليشيات غير جادة في حل الأزمة اليمنية، كما أوردت صحيفة المدينة السعودية، اليوم.

وعن الشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، قائلاً: "عبرنا عن قلقنا البالغ من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا".

يأتي هذا في وقت استؤنفت في المحادثات الليبية العسكرية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بعد أن عادت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن قرار مقاطعتها.