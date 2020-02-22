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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السادس لسيدات أعمال مصر21

السبت 22/فبراير/2020 - 09:41 ص
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الدكتورة يمنى الشريدي
الدكتورة يمنى الشريدي
الفجر
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تقام اليوم السبت، فعاليات المؤتمر السنوي السادس لجمعية سيدات أعمال مصر 21، تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتعقد الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر تحت عنوان "رقمنة النظم الاقتصادية"، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية.

كما ستعقد فعاليات المؤتمر، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الآثار، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ويشارك في المؤتمر هذا العام -إلى جانب نخبة من وزراء المجموعة الاقتصادية- نخبة من المتحدثات والمتحدثين عن قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، فضلًا عن أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة وممثلي الشركات المصرية والعالمية الراعية للمؤتمر.
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