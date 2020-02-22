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أسعار العملات اليوم السبت 22-2-2020 في البنوك المصرية

السبت 22/فبراير/2020 - 09:29 ص
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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أسعار العملات اليوم 

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 22-2-2020 على استقرارها في البنوك المحلية في مصر، وتشهد أسعار العملات حالة من التذبذب في البنوك خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 
استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.89 جنيه للشراء، و17.02 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.28 جنيه للشراء، 20.43 جنيه للبيع.


أسعار العملات العربية اليوم 
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.95 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

 

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