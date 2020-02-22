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مسؤول ينفي إصابة عمدة إيراني بفيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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نفي مدير العلاقات العامة في الدائرة 13، أن يكون الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، مصابًا بفيروس كورونا الجديد، قائلًا، إنه كان في صحة جيدة، حسبما قالت وكالة فارس للأنباء على موقع التدوينات القصير "تويتر"، في وقت لاحق.

وقد أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، أن مسؤولاً إيرانياً أثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، إلى المستشفى من أعراض فيروس كورونا يوم الجمعة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وأكدت إيران 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل مجموع الحالات إلى 18 حالة.

امتد فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين، إلى عدد متزايد من البلدان، وقد تم الإبلاغ عنه الآن في العديد من المدن الإيرانية.
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