مسؤول ينفي إصابة عمدة إيراني بفيروس كورونا

نفي مدير العلاقات العامة في الدائرة 13، أن يكون الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، مصابًا بفيروس كورونا الجديد، قائلًا، إنه كان في صحة جيدة، حسبما قالت وكالة فارس للأنباء على موقع التدوينات القصير "تويتر"، في وقت لاحق.