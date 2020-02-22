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انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:25 ص
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المرور
المرور
داليا عادل
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شهدت الشوارع والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية، في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات.

كما ظهرت سيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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