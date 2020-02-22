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إيران تعلن مقتل جنديين من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين

السبت 22/فبراير/2020 - 09:23 ص
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جندي إيراني
جندي إيراني
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، مقتل جنديين من حرس الحدود، إثر هجوم نفذته جماعة مسلحة في منطقة جكيكور الحدودية مع باكستان في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.

 

وفي بيان للشرطة الإيرانية، قالت فيه إنه عند تشديد الإجراءات على الحدود، تقدم عدد من الإرهابيين في المنطقة الحدودية بهدف توجيه ضربة إلى وحداتنا جنوب شرق البلاد.

 

وأضاف البيان، أن رجال حرس الحدود أطلقوا النيران على الجماعة المسلحة التي تراجعت، مؤكدة أن عناصر الجماعة تكبدوا خسائر كبيرة.

 

وقد توجه قائد حرس الحدود اللواء، قاسم رضائي، إلى المنطقة لدراسة الحادث.

 

ونفذ تنظيم "جيش العدل"، هجمات مسلحة في الحدود الشرقية الإيرانية انطلاقا من الأراضي الباكستانية.

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الكلمات المفتاحية

مقتل جنديين جماعات مسلحة ايران

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