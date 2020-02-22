اداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن سبب طرد محمود كهربا لاعب الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في السوبر المصري.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حكم المباراة طرد كهربا صانع لعب الأهلي بعد مشاهدته وهو يضرب عبد الله جمعة ظهير الأبيض".

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حكم المباراة طرد كهربا صانع لعب الأهلي بعد مشاهدته وهو يضرب عبد الله جمعة ظهير الأبيض".