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اداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 09:19 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن سبب طرد محمود كهربا لاعب الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في السوبر المصري.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حكم المباراة طرد كهربا صانع لعب الأهلي بعد مشاهدته وهو يضرب عبد الله جمعة ظهير الأبيض".

وأكمل: "كهربا كان بعيدًا جدًا عن عبد الله، وتوجه إليه كي يضربه".

واختتم: "كهربا قام بركل ثلاجة المياه الموجودة عند دكة بدلاء الأهلي، وكان هناك غل رهيب منه".
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