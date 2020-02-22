سعر الدولار اليوم السبت 22-2-2020 في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2020 في البنوك العالمة في مصر خلال الفترة الصباحية وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:









سعر الدولار مقابل الجنيه المصري





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.51 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.53 جنيه للشراء. 15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.53 جنيه للشراء. 15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.53 جنيه للشراء. 15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.56 جنيه للشراء. 15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.51 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.51 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.51 جنيه للشراء. 15.61 جنيه للبيع.



