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سعر الدولار اليوم السبت 22-2-2020 في مصر

السبت 22/فبراير/2020 - 08:44 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22-2-2020 في البنوك العالمة في مصر خلال الفترة الصباحية وشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض الحاد مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:


 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.56 جنيه للشراء.
15.66 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
 


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.4994

15.625

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.51

15.61

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك بلوم

15.52

15.62

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.56

15.66

سعر الدولار في بنك SAIB

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك HSBC

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف العربي

15.50

15.60

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.52

15.62

سعر الدولار في بنك عودة

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.52

15.62

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.50

15.60

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.53

15.63

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.51

15.61

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.51

15.61

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.52

15.62


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