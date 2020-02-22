بعد شفاءه من حادث السيارة.. كيفين هارت يعود للتمثيل



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات لكيفين هارت، من موقع تصوير مسلسل جديد كوميدي له سيكون بعنوان Dave.



وتدور أحداث المسلسل حول رجل يدعى "ديف"، يقرر أن يصبح مغني راب شهير، ويسعى لتحقيق حلمه بالوصول لهذا الهدف.



ويشارك كيفين هارت في بطولة الفيلم كل من تايلور مايسايك، وليل ديكي وأندرو سانتينو ويضا كريستيان كو، ويبث في شهر مارس المقبل.



بعد ظهوره في عدة مناسبات سابقة مثل العروض الخاصة لفيلمه الجديد، جومانجي، عاد النجم الكوميدي الشهير كيفين هارت للعمل بالتمثيل للمرة الأولى منذ تعرضه لحادث السيارة الذي تعرض بسببه لإصابة بالظهر.