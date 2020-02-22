مفاجآت حول الأهرامات وطريقة بنائها





ونوه بأن الغموض حول عملية بناء الأهرامات هي السبب وراء الترويج بأن فضائيين هم من بنوا الأهرامات.



وأشار "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن الدراسات أكدت أن الأهرامات بنيت بعرق وجهد المصريين، ونتيجة معرفة غير عادية بكل أسرار علم الفلك، وأن المصري القديم كان يخطط لبناء الأهرامات تخطيطا غير عادي.





وأضاف أن بناء الأهرامات عملية هندسية معقدة، وأن الهرم بالنسبة للمصري القديم كان هو مدفن الملك، ولهذا حرص على المشاركة في بنائه حتى يكون شفيعه للدخول للعالم الآخر، وأن طريقة بناء الأهرامات هي أحد أسرار بقاؤها حتى الآن، حيث أنه يقيها من الانهيار.



قال الدكتور طارق توفيق، نائب رئيس الرابطة العالمية لعلماء الأثار المصرية: إن الأهرامات منذ نحو قرن من الزمان، تعد من أعلى الأبنية في العالم على الإطلاق.