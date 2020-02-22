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آل باتشينو يشارك في العرض الخاص لمسلسل "Hunters"

السبت 22/فبراير/2020 - 09:09 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شهد العرض الخاص لمسلسل Hunters الظهور الأول للنجم آل باتشينو بعد أزمة انفصاله عن حبيبته الممثلة الاسرائيلية Meital Dohan.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للمسلسل الذي أقيم بمدينة هوليوود بحضور إعلامي وجماهيري كبير وبمشاركة نجم أفلام god father.

وكانت قد أنهت الممثلة الإسرائيلية ميتال دوهان علاقتها العاطفية بالنجم آل باتشينو، بعد عامين من ارتباطها به بشكل غير رسمي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الإسرائيلية ميتال قررت هجر باتشينو بسبب عدم تحملها للعيش مع شخص في سنه، الذي تجاوز الـ 79.

ويصل فارق العمر بين آل باتشينو وصديقته الإسرائيلية 39 عام، حيث تبلغ من العمر 40 عام، كما ذكرت في حوارها مع مجلة La'Isha أن باتشينو كان بخيل في إنفاقه عليها وتلبيته لاحتياجاتها.
وقال الصحيفة البريطانية أن الممثلة المغمورة قررت إنهاء علاقتها بآل باتشينو خلال حفل جوائز الأوسكار الماضي.
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