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"ترامب" يخطط لإثارة قضية الحرية الدينية مع رئيس الوزراء الهندي

السبت 22/فبراير/2020 - 08:48 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يثير مسألة الحرية الدينية في الهند خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأسبوع المقبل، وهو موضوع حساس للحكومة الهندية.

وقال مسؤول الإدارة العليا، في مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة قبل جولتين: "سيتحدث ترامب، الذي من المقرر أن يصل إلى الهند يوم الاثنين، عن التقاليد المشتركة للبلدين للديمقراطية والحرية الدينية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول "سوف يثير هذه القضايا، لا سيما قضية الحرية الدينية، وهو أمر بالغ الأهمية لهذه الإدارة".

وأوضح مسؤول الإدارة: "بعد وقت قصير من فوزه بفترة رئاسة ثانية في العام الماضي، تحدث مودي عن أولوية حكومته المتمثلة في النمو الشامل للجميع، بما في ذلك الأقليات الدينية".

واجهت حكومة ناريندا مودي احتجاجات واسعة النطاق في الداخل وانتقادات في الخارج لسنها قانون المواطنة الذي ينظر إليه على أنه تمييز ضد المسلمين وعمق المخاوف من إدارته في تقويض تقاليد الهند العلمانية.

جاء هذا الاجراء، بعد شهور من سحب الحكومة الهندية الحكم الذاتي الخاص الممنوح لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة مما شدد قبضته. كما سجن عشرات المعارضين السياسيين والانفصاليين وفرض تعتيم على الاتصالات.

حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم ينفي أي تحيز ضد 180 مليون مسلم في البلاد.

وقد رفضت بشدة الانتقادات الأجنبية، قائلة، إن التغييرات في كشمير وقانون الجنسية الجديد أمور داخلية. في الأشهر الأخيرة، اشتبكت نيودلهي مع الدول ذات الغالبية المسلمة مثل تركيا وماليزيا بعد انتقادها لسياسات الحكومة.

يقوم "مودي"، الذي أقام علاقة شخصية مع ترامب، بسحب كل توقفات للزيارة، والتي ستنطلق في مسقط رأسه السياسية أحمد أباد بحفل استقبال شعبي هائل.

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