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إيوان مكريجور يبدأ تصوير مسلسله الجديد "Simply Halston"

السبت 22/فبراير/2020 - 09:07 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بدء النجم إيوان مكجريجور تصوير مسلسله الجديد Simply Halston الذي تنتجه شركة نتفليكس وتطرحه للعرض عبر منصتها الخاصة بالبث الرقمي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل الجديد، الذي يجسد به إيوان دور أول امريكي يحقق الشهرة عبر عمله بمجال عروض الازياء.

ويجري تصوير المسلسل حاليا بمدينة نيويورك، وستدور أحداث المسلسل في حقبة السبعينيات وفقا لملابس الممثلات المشاركات بالعمل.

واستوحت قصة المسلسل من رواية تحمل عنوان Simply Halston: The Untold Story نشرت في عام 1993 للمؤلف "ستين جينز".
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