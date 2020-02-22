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بعد قليل.. انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية رفيع المستوي

السبت 22/فبراير/2020 - 09:00 ص
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المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
هدير حمزة
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تبدأ بعد قليل، فعاليات مؤتمر القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا.

المؤتمر يقام برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، لمدة 3 أيام من اليوم وحتى 25 فبراير الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية، إنه يشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الإفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاة الدستوريين.
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الكلمات المفتاحية

محكمة دستورية مؤتمر المحكمة الدستورية المحاكم الدستورية

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