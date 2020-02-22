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إصابة 10 إثر حادث تصادم مروع في الشرقية

السبت 22/فبراير/2020 - 08:58 ص
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حادث
حادث
سمر السيد
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وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، اليوم السبت، بطريق "بلبيس-العاشر من رمضان" في محافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "بلبيس-العاشر من رمضان" ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام؛ لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.
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