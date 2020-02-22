عين .. هل يواصل كاسياس تألقه في مجال كرة القدم خارج الملاعب ؟

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





أعلن ينتو دا كوستا رئيس بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي اعتزال الحارس الدولي الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى الفريق البرتغالي كرة القدم نهائيا،ً حيث قال في تصريحاته صحفية لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "كاسياس أتى لتناول الغداء معي قبل إعلانه الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني وأبلغني بقراره وأنه سينهي مسيرته الكروية".





وقرر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن كاسياس قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني والتي ستقام في مارس المقبل في مواجهة لويس روبياليس الرئيس الحالي والذي سيرشح نفسه مجددًا. وأكدت الإذاعة الإسبانية أن كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بقرار منافسته على رئاسة الاتحاد. وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كاسياس تواصل مع زملائه السابقين في المنتخب الإسباني لإبلاغهم بقراره ونيل دعمهم. واختارت عين الفجر الرياضي كاسياس نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي .





ولد إيكر كاسياس فرنانديز في 20 مايو 1981 في موستوليس وهي ضاحية في مدريد عاصمة إسبانيا.





خوسيه لويس كاسياس هو والد إيكر كاسياس وكان يعمل في وزارة التربية والتعليم وكانت والدته ماريا ديل كارمن فرنانديز جونزاليز تعمل كمصففة شعر ولديه أخ يصغره بسبعة أعوام واسمه أوناي وكان يمارس كرة القدم. بدأ كاسياس مشواره مع كرة القدم في صفوف الناشئين بنادي ريال مدريد عام 1990 وهو في التاسعة من عمره وظل يتنقل بين صفوف الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده لفريق ريال مدريد C عام 1998 وبعدها بعام صعد لفريق ريال مدريد B ثم تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في نفس العام. خاض كاسياس مع الملكي 45474 دقيقة لمدة 13 موسم في 508 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 506 مباراة كأساسي ومبارتين كاحتياطي، تم استبدال كاسياس في 3 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 66 مباراة. قاد كاسياس الميرينجي للتتويج ب 19 بطولة، جاءت كالتالي :- 5 بطولات دوري وبطولتين كأس إسبانيا و4 بطولات كأس السوبر الإسباني و3 بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولتين كأس السوبر الأوروبي وبطولة واحدة كأس العالم للأندية وبطولتين كأس الإنتر كونتننتال.





في 11 يوليو 2015، رحل كاسياس إلى بورتو البرتغالي الذي وقع له عقدا لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم آخر. خاض كاسياس مع بورتو 14054 دقيقة في 156 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 155 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كاحتياطي، لم يتم استبدال كاسياس في أي مباراة مع بورتو وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 38 مباراة. قاد كاسياس بورتو للفوز ببطولتين هما بطولة الدوري موسم 2017/2018 وبطولة كأس السوبر البرتغالي عام 2018.





* مشواره الدولي :