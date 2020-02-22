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التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة ليفانتي بالليجا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:43 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه ليفانتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات في الليجا بعد التعادل في مباراة الجولة الماضية على ملعبه أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم على النحو التالي :-

 

حراسة المرمى : كورتوا

 

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

 

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي

 

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة.

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زين دين زيدان ريال مدريد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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