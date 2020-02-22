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كوريا الجنوبية تبلغ عن 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أبلغت كوريا الجنوبية عن 142 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل مجموع الحالات في البلاد إلى 346 حالة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا.

من بين الحالات الجديدة، تم تتبع 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو، التي صنفتها الحكومة باعتبارها واحدة من "مناطق الرعاية الخاصة".

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن 75567 حالة إصابة بما في ذلك 2239 حالة وفاة.

كما ابلغت كوريا الجنوبية عن أول حالة وفاة في البلد لشخص مصاب بفيروس كورونا،يوم الخميس، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن السبب الدقيق للوفاة قيد التحقيق.

توجد معظم الحالات الجديدة المؤكدة في مدينة دايجو حيث حضر شخص مصاب بالفيروس خدمات الكنيسة وزار مستشفى قبل اختباره.

وقد امتدت المخاوف من فيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، حيث حث عمدة رابع أكبر مدينة في البلاد السكان على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع حاد في الإصابات المرتبطة بالكنيسة، بينما سجلت الصين انخفاضًا حادًا في الحالات الجديدة.

في مدينة دايجو بكوريا الجنوبية، اصبحت مراكز التسوق ودور السينما فارغة، وأصبحت شوارع وسط المدينة المزدحمة هادئة، وطلب عمدة دايجو، كوون يونج جين، من سكان المدينة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة البقاء في منازلهم بعد أن تم تتبع 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خدمات الكنيسة في دايجو اثر وجود امرأة ثبتت إصابتها بعد ذلك بالفيروس.

وقال المسؤولون، إنه ظهرت الاعراض علي 90 شخصًا على الأقل من أكثر من 1000 شخص حضروا خدمات الكنيسة، فيما وصفته مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في كوريا بأنها "حدث واسع الانتشار".

وقال كوون للصحفيين: "نحن في أزمة غير مسبوقة.. نخطط لاختبار جميع الموجودين بتلك الكنيسة، وطلبنا منهم البقاء في منازلهم بمعزل عن عائلاتهم".

وقال نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي كيم كانغ ليب في مؤتمر صحفي منفصل إن الوضع "خطير للغاية".

يوجد في كوريا الجنوبية الآن 82 حالة مؤكدة من الفيروس الشبيه بالإنفلونزا الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 2100 شخص.
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مصاب الكورونا كوريا الجنوبية فيروس كورورنا

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