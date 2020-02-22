تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

وقد أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، بأن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بالقرب من بادوفا في منطقة فينيتو​​​.

وسجلت السلطات الإيطالية، 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16 حالة.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، سجلت حالة الاشتباه الأولى لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، ونظرا لعدم وجود اتصال واضح له بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.