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فيديو.. لحظة إلقاء سائق لودر لموظف ودهسه بحدائق القبة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:32 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
نسمة رمضان
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شهدت منطقة منشية الصدر بحدائق القبة، واقعة دهس سائق، لموظف أسفل عجلات اللودر الذي يقوده، لسؤاله عن سبب هدم منزله الذي يحوي زوجته وبنات أخيه الخمس داخل المسكن.

وتمكنت بوابة "الفجر"، من الحصول على فيديو للحظة إلقاء سائق اللودر بالمجني عليه عصام يوسف، بعد سحبه وهو أعلى "كبشة" اللودر متخبطا به يمينا ويسارا لأكثر من كيلو متر عن منطقته.

وتبين من جمع المعلومات أن المتوفي فجر يوم الأربعاء، فتح عينيه على صوت لودر يهدم بيته، فهرول مسرعا ليكتشف وجود مقاول يريد هدم بيته، ووجود عدة أشخاص معه حاملين "شوم" وبالفعل تمكن من هدم جزء منه.


إلا أن محاولات المجني عليه وطريقته المستميتة في الدفاع عن بيته وزوجته وبنات أخيه الذين ما زالوا داخل المسكن أوقفت هدم باقي المنزل بصعوده أعلى اللودر، فأسرع السائق بتحريك "كبشة" اللودر، يمينا ويسارا بمسافة تزيد على كيلو متر من مسكنه وقام بدهسه ليلقى مصرعه على الفور قبل وصوله إلى المستشفى ولاذ السائق بالفرار.


وتبين من الصفة التشريحية للمجني عليه، وجود تهشم بالجمجمة وكسر بالكتف الأيسر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط كل من "عطا الله"، مقاول، و"عبدالقادر"، وحمدي فرج عبدالقادر، وخميس فرج عبدالقادر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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