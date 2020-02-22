يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم السبت 22-2-2020 في الدوري الإسباني

تابع لايف مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ليفانتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد سبعة أهداف في مرماه.