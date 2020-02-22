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أستراليا تفتح الباب أمام بعض الطلاب الصينيين بعد حظر فيروس كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:22 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، إنها ستسمح بعودة بعض طلاب المدارس الثانوية الصينيين الذين مُنعوا من دخول البلاد بسبب قيود فيروس كورونا، مما أعاد فتح الباب أمام السوق الذي يعد مفتاح الاقتصاد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

مُنع آلاف الطلاب الصينيين من التوجه إلى أستراليا بعد العطلة الصيفية الطويلة لبدء فصول المدارس والجامعات هذا الشهر عندما فرضت الحكومة حظرًا على سفر معظم المسافرين من الصين.

وقال مسؤولون استراليون، إن تخفيف الحظر المستهدف سيسمح لحوالي 760 من طلاب المدارس الثانوية الصينيين - لا يوجد منهم أحد من مقاطعة هوبي، وهي مركز اندلاع المرض - بالتقدم بطلب للعودة.

سيتم النظر في حالة الطلاب على أساس كل حالة على حدة، وسيخضع أولئك الذين نجحوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى أستراليا، على حد قول المسؤولين.

وقال وزير التعليم دان تيهان للصحفيين "من المهم للغاية أن نعيد بعض الأمور الطبيعية إلى سوق الطلاب الدوليين. إنها خطوة صغيرة نتخذها، إنها خطوة احترازية." مضيفا إن الحكومة ستنظر في الأسبوع المقبل فيما إذا كانت ستسمح بعودة طلاب التعليم العالي.

كان الطلاب الصينيون يشكلون ما يقرب من 40 ٪ من جمهور التعليم العالي الدولي في أستراليا في عام 2018، وفقا لأحدث البيانات الرسمية. ازداد عدد السكان على نطاق واسع بأكثر من 10٪ خلال كل من السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم بأكثر من 30 مليار دولار أسترالي (15 مليار جنيه إسترليني) في الاقتصاد المحلي.

فرضت أستراليا قيود السفر على جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا في الصين، وتم استثناء المواطنين الاستراليين والمقيمين الدائمين من الحظر، الذي تم تمديده مرتين ويبقى ساري المفعول حتى 29 فبراير.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي حظر فيروس كورونا استراليا

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