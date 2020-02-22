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تشكيل برشلونة المتوقع ضد إيبار

السبت 22/فبراير/2020 - 08:19 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض برشلونة اختبارًا هامًا مساء اليوم الأحد أمام ضيفه إيبار على ملعب الكامب نو بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والانقضاض على صدارة الترتيب انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي.

واستقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إيبار والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جونيور خط الوسط : راكيتيتش - أرثور - فرانكي دي يونج خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.
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