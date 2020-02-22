البنك المركزي الصيني يتعهد باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد

صرح نائب محافظ البنك المركزي الصيني، لوسائل الإعلام الحكومية بأنه سوف يتخذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد الذي يعاني بسبب تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إصدار المزيد من السيولة وخفض تكاليف التمويل للشركات، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



صرح ليو قوه تشيانغ، المسؤول بالبنك، لصحيفة فاينانشال نيوز في مقابلة معه بأن بنك الشعب الصيني سيوجه أسعار الفائدة في السوق نحو الانخفاض.



وقال ليو للصحيفة: "لا تزال مساحة السياسة النقدية في الصين كافية للغاية، كما أن صندوق الأدوات كافٍ أيضًا. نحن واثقون وقادرون على تعويض تأثير الوباء".



وأضاف إن بنك الشعب الصيني سيصدر أيضا المزيد من السيولة لبعض البنوك بسبب التغيرات السنوية في تقييمات التخفيضات المستهدفة في نسبة متطلبات الاحتياطي، والتي ستوفر المزيد من الأموال لإقراض الشركات الأصغر.



تسبب إغلاق وسائل النقل على نطاق واسع لاحتواء الفيروس في اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي في الصين، مع تعريض شركات خاصة أصغر حجمًا مثل المطاعم بشكل خاص للخطر لأن لديها أموال أقل في متناول يدها حتى تتعافى.



في يناير 2019، أصدر البنك المركزي حوالي 250 مليار يوان (35.58 مليار دولار) نقدًا إضافيًا للبنوك، بسبب التغييرات في تقييمات التخفيضات المستهدفة للبنوك التي تم الإعلان عنها في عام 2018.



وقال ليو، إن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الإقراض، خاصة بالنسبة للشركات الأصغر، من خلال زيادة تحسين آلية نقل سعر الفائدة على القروض - سعر الإقراض القياسي الجديد. لكنه كرر التأكيد على أن البنك المركزي لن يلجأ إلى الحوافز "الشبيهة بالفيضانات".



خفضت الصين العديد من أسعار الفائدة الرئيسية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك سعر الإقراض الرئيسي يوم الخميس، وحثت البنوك على تقديم قروض رخيصة وتخفيف المدفوعات للشركات الأكثر تضررا من اندلاع الفيروس.



يتوقع المحللون على نطاق واسع المزيد من تدابير الدعم المالي والنقدي في الأسابيع المقبلة، في حين أن التشديد على التحدي الرئيسي للسياسة على المدى القريب هو إيجاد طرق لإبقاء الشركات واقفة على قدميها حتى يتعافى الطلب.



وقال ليو إن أسعار الفائدة على الودائع القياسية سيتم تعديلها في الوقت المناسب. وقد تزايدت المضاربات بأنه يجري النظر في إجراء تخفيض، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف تمويل البنوك ومنحهم المزيد من الحوافز لخفض الأسعار التي يفرضونها على القروض.



وتابع قائلا إن تأثير الوباء على الاقتصاد الصيني سيكون محدودا وإن بكين ستسعى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام.



وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل الاعلام الحكومية، يوم السبت، ان تشن يولو نائب محافظ البنك المركزي قال إن البلاد واثقة تماما من التغلب علي الفيروس.



وقال تشن: "نعتقد أنه بعد انتهاء هذا الوباء، سيتم إطلاق الطلب المكبوت على الاستهلاك والاستثمار بالكامل، وسوف ينتعش الاقتصاد الصيني بسرعة".



قد يُظهر النمو الاقتصادي في الصين تباطؤًا حادًا في الربع الأول، وربما انخفض إلى 3٪ أو حتى أقل من 6٪ في الربع السابق - والذي كان أضعف وتيرة في ما يقرب من 30 عامًا، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين.



