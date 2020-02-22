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«يلا كورة» مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار بث مباشر رابط ماتش yallakora يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة ضد إيبار YOUTUBE

السبت 22/فبراير/2020 - 08:11 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.


حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد إيبار على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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