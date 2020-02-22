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KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار جودة عالية بدون تقطيع yalla shoot

السبت 22/فبراير/2020 - 08:07 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

  • السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
  • السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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