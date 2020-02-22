KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد إيبار جودة عالية بدون تقطيع yalla shoot

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.