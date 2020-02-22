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بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. تعليق قوي لمجدي يعقوب

السبت 22/فبراير/2020 - 08:57 ص
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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي: إن المستشفى الجديد الذي يسعى لإنشائه في القاهرة، سيكون أكبر من مركز أسوان لعلاج أمراض القلب بنحو 4 مرات.

وأضاف "يعقوب"، خلال فيلم تسجيلي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه كلما عمل الإنسان أكثر لصالح المجتمع سيشعر أنه أكثر سعادة، متابعا: "الناس بيقولولي أنت هتروح الجنة ولا مش هتروح الجنة.. أنا هنا في الجنة".

وعرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه، فيلما تسجيليا عن الدكتور مجدي يعقوب، ضمن فعالية "صناع الأمل"، والذي رصد محطات من حياة "يعقوب" المهنية منذ بدايتها.
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الكلمات المفتاحية

مستشفى مجدي يعقوب جراح القلب

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